Buurt met emmers water in actie bij autobrand Steenwijk

video Transgen­der­pas­tor Jolanda: de man die als vrouw God niet wilde kwijtraken

17 februari Op het dieptepunt van haar leven werd ze schriftelijk doodverklaard door familieleden. Want een man die als vrouw verder wil, dat bestond niet in het streng gereformeerde milieu waarin ze opgroeide. Inmiddels is Jolanda Molenaar (64) geworden wie ze wil zijn mét behoud van haar geloof. Ze staat als lekenvoorganger op de kansel in haar woonplaats Steenwijk en studeert theologie met als doel de eerste transgenderpastor te worden. ,,Ik wil een rolmodel zijn.”