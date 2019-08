Buurt tegen plan voor ‘landhuis’ in buurtschap Zwartewatersklooster

Ook VVD zet vraagte­kens bij handhaving op vaarbeleid Giethoorn

12 augustus De VVD-fractie in Steenwijkerland vraagt in navolging van Groen Links het college van burgemeester en wethouders om opheldering over de handhaving op het vaarbeleid in Giethoorn. Gieters Belang deed vorige week haar beklag, omdat er amper gehandhaafd zou worden.