Buurt verrast door massale politie-inval drugsvilla Willemsoord: ‘nóóit iets van gemerkt!’

De villa werd lange tijd vanaf bovenaf in de gaten houden door een helikopter. Talloze politieagenten en politiewagens houden in kogelwerende vesten toegangswegen in het kleine dorpje in het noorden van Overijssel gesloten. Politiewoordvoerder Henk Kremer zegt dat leden van het arrestatieteam bij het binnenvallen een drugslab aantroffen en daarbij een man hebben aangehouden. Of het hierbij om de eigenaar van de woning gaat wil Kremer in dit stadium van het onderzoek nog niet zeggen.