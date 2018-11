Buurt ziet in bouw appartementen bedreiging voor het oude Staphorst

Het is nog lang niet zeker dat er een complex met negen appartementen komt aan de Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst. Buurtbewoners hebben hun verontrusting uitgesproken en ook raadsleden zitten met de vragen over de bouw van het complex tegenover de Hema.

Hoewel het slechts een voorontwerp is van woningstichting Vechthorst, zijn de stellingen al ingenomen.,,Het oude Staphorst wordt met dit nieuwe complex meer en meer weggevaagd”, hield inspreker Henriëtte Jansen de gemeenteraad deze week voor. ,,Een massief ding in een buurt waar het niet hoort. Het wordt hier al steeds drukker met verkeer. Met dat complex erbij wordt het nog ingewikkelder. Kleine kinderen hebben nu al moeite met het verkeer hier. Onze angst is dat het alsmaar erger wordt”, aldus Jansen, die al 36 jaar in de buurt woont en vreest voor teloorgang van het woongenot.

Ook andere insprekers wonden er geen doekjes om. ,,Het gebouw is te groot, past niet in het straatbeeld en het landelijke karakter van de Ebbinge Wubbenlaan verdwijnt. Het woonplezier met deze 11 meter hoge kolos verdwijnt. Het kan niet zo zijn dat het centrum van Staphorst straks lijkt op de centra van Meppel op Zwolle”, vinden de insprekers.

Onveilig

,,De verkeerssituatie op de Ebbinge Wubbenlaan is nu al onveilig. Het autoverkeer vliegt links en rechts om je heen. Dat wordt met dit nieuwe gebouw met in- en uitrit nog erger. De geplande veertien parkeerplaatsen bij het nieuwe gebouw is veel te weinig. De bewoners gaan straks parkeren bij onze winkels, waar al te weinig parkeerplaatsen zijn. Wij gaan klandizie verliezen”, voorspelt Dick Brinksma (Hema) namens de ondernemer in de buurt.