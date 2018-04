Hoewel het bestemmingsplan de plaatsing van de units niet toestaat, vond de gemeente ruimte voor uitzondering. En daar gaat de gemeente de fout in, vindt de buurtbewoner, die naar de bestuursrechter is gestapt. Zo vreest hij onder meer geluidsoverlast. Incidenteel wordt de jongeren toegestaan er een disco-avond te organiseren, gaf de gemeente aan. "Maar dat zit niet in het maandelijkse programma. De hoofdmoot van de activiteiten vindt overdag plaats", zei een woordvoerder van de gemeente. Die verwacht geen geluidsoverlast. En als dat wel het geval is, wordt er opgetreden. "Want de gemeente heeft een handhavingsplicht." Daar heeft de buurtbewoner geen enkel vertrouwen in, zei de advocaat van de klager. Ook zijn er zorgen over de veiligheid. Wat zijn de uitgangspunten en wie leidt alles in goede banen, zo vraagt de buurtbewoner zich af.