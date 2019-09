Buurtcomité: dring snelheid Tagweg Genemuiden terug met drempels

Nu er nog altijd geen pasklare oplossing is voor de verkeersproblematiek op de Tagweg in Genemuiden, willen buurtbewoners dat de gemeente Zwartewaterland zo snel mogelijk tijdelijke maatregelen treft.

Buurtcomité De Juiste Weg heeft min of meer een ultimatum gesteld: voor 1 oktober moeten er drempels worden aangelegd om de snelheid terug te brengen van de in de ogen van buurtbewoners veel te hard rijdende automobilisten. Maar de grote vraag is of er wel zo snel gehandeld kan worden en of de gemeente de juiste partij is om het uit te voeren. Want de projectontwikkelaar is formeel eigenaar van de Tagweg.

De snelheid van het verkeer is één van de problemen. Het tweede is het zware vrachtverkeer op de weg die de woonwijken Tag en Greente doorkruist, van en naar de boerderijen en rietbedrijven in het achterland. Het buurtcomité wil de vrachtwagens kwijt uit de wijken.

Rondweg

De Juiste Weg heeft meermalen gepleit voor de aanleg van een rondweg. Maar dat gaat flink in de papieren lopen, zo bleek onlangs tijdens een door de gemeente gehouden informatieavond.

De aanleg van een volledige rondweg kost zeker 5,2 miljoen euro. Om sluipverkeer te weren is dan ook nog het maken van een ‘knip’ noodzakelijk. Slechts een deel van de rondweg realiseren is een tweede optie en komt op ongeveer 2,6 miljoen euro uit. Dat is volgens de gemeente erg veel geld voor het aantal voertuigen dat dan volgens tellingen zou overblijven, 1.500 tot 2.00. ,,Dat zijn woonstraataantallen’’, zo staat in de presentatie.

Bij de zoektocht naar een goede oplossing is ook gekeken naar het vrachtverkeer. Dat zou gebruik kunnen maken van de bestaande smalle wegen in het buitengebied, maar die moeten dan wel worden voorzien van een flink aantal passeerstroken. Hiermee is 700.000 euro gemoeid. Het volledig verbreden van die wegen kost maar liefst 13 miljoen euro. ,,De aanpak van de vrachtwagenproblematiek kost in verhouding zeer veel, waarbij het effect zeer twijfelachtig is en de aantallen vrachtwagens zeer beperkt’’, zo werd gemeld in de presentatie.