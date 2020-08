Buurtschap Nederland hoeft niet op rigoureuze maatregelen tegen scheurende motoren te rekenen

Drukte bij toeristi­sche hotspots in regio, maar nog geen reden voor mondkapjes­plicht

8:00 Een mondkapjesplicht in Nunspeet: vanwege de vele toeristen een serieuze optie voor burgemeester Breunis van de Weerd. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft echter de laatste stem en ziet er nu nog geen reden toe. Toeristische gemeenten in deze regio kijken wél reikhalzend uit naar wat het kabinet-Rutte vanavond zegt over de mondkapjesplicht.