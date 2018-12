Cafetaria De Buurt in Steenwijk overvallen

Nieuw appartemen­ten­ge­bouw Zwartsluis met histori­sche kenmerken

13:09 Het op de plek van het voormalige Agnieten College in Zwartsluis te bouwen appartementengebouw krijgt diverse uiterlijke kenmerken van de Delftse School. Met die historische toevoegingen wordt in de geest gebouwd van wat er ooit heeft gestaan, want de afgebroken mulo had ook kenmerken van deze stroming in de Nederlandse architectuur.