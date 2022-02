Callgirl als lokaas voor gewelddadige overval in Havelte: justitie wil Zwolse rapper Makka vijf jaar in de cel

,,Ik ben geen heilig boontje, maar een woningovervaller gaat me wel een beetje ver.’’ Rapper Makka uit Zwolle belandt wat justitie betreft vijf jaar achter de tralies voor een gewelddadige overval in Havelte. Met behulp van een escortmeisje werd een man voor duizenden euro’s beroofd en zwaar mishandeld.

Het slachtoffer is autohandelaar in de Kop van Overijssel en bestelt in het voorjaar van 2021 een callgirl bij zijn tijdelijke huis op een vakantiepark bij Havelte. Deze 19-jarige K. woont bij Michael C. alias Makka in huis in de Zwolse wijk Stadshagen.

Ze krijgt 400 euro voor haar diensten en brengt ‘thuis’ in Zwolle verslag uit. Ze heeft het over dure klokjes en denkt dat de autohandelaar ook cash in zijn vakantiehuis heeft. Makka en drie kompanen, onder wie Frenkie R. die ook tijdelijk bij Makka woont, beramen volgens verklaringen plannen om de autohandelaar geld af te troggelen. Dat deden ze wel vaker, meent de officier van justitie op basis van de verklaringen van de jonge prostituee.

‘Beschermengel’

Makka heeft een fors strafblad en werd vorig jaar veroordeeld voor het in scène zetten van een liquidatiepoging op hemzelf. Hij leert de 19-jarige K. kennen als hij zelf een seksafspraakje maakt en zij komt opdagen. Volgens de Zwolse rapper maakt hij zich dan direct zorgen om haar. ,,Ik heb haar gezegd dat ze zich niet hoefde uit te kleden en heb haar gevraagd wat er met haar aan de hand is’’, zegt Makka dinsdag in de rechtbank in Assen.

Het meisje heeft schulden bij een groep pooiers uit Veenendaal en Makka werpt zich naar eigen zeggen op als een soort beschermengel. Hij neemt haar in huis in Zwolle, voert gesprekken met haar ouders. Ze blijft zich wel aanbieden als callgirl; volgens Makka uit eigen wil, al verklaart het meisje dat Makka haar weer in de prostitutie hielp met een 50/50-betaalregeling. Makka bezweert dat ze al haar verdiende geld zelf mocht houden en er de pooiers in Veenendaal mee kon afbetalen.

Overval

De autohandelaar krijgt op 17 april een berichtje van K. Ze zit in de problemen en hij haalt haar op in Zwolle. Ze brengen de nacht door in het huisje in Havelte, maar de volgende dag staan rond het middaguur ineens twee mannen in de vakantievilla. Het zijn Makka en Jan H., die donderdag voor de rechtbank moet verschijnen. Er is gedoe over de betaling, want de autohandelaar meent dat K. er niet als escort is maar uit nood.

Hij besluit toch te betalen en pakt 1500 euro uit zijn kluis, omdat hij zich geïntimideerd voelt. Het is voor de mannen niet genoeg, want plotseling duiken twee andere mannen op - het zijn Frenkie R. en Johan S. Voor de autohandelaar er erg in heeft, wordt hij tegen de grond gewerkt, geschopt, geslagen.

Ze dwingen hem de code van de kluis te geven en vertrekken met geld en dure spullen. De man blijft zwaargewond achter en belandt later in het ziekenhuis.

Verdienmodel

Makka zweert bij hoog en laag dat hij er alleen was om K. te helpen met de betaling waar ze recht op had. Het geweld dicht hij toe aan Frenkie en zou hij zelf niet hebben meegekregen. Een van de rechters in Assen wijst dinsdag op ‘een mogelijk verdienmodel’.

Want, zegt ze, twee weken na het incident belt een andere man de politie. Hij heeft een escortdame op bezoek gehad en het blijkt K. te zijn. Twee uur later wordt de man gevideobeld door Makka, die geld van hem eist omdat K. zou zijn mishandeld. De officier van justitie wijst op het feit dat klanten van prostituees gemakkelijke slachtoffers zijn voor afpersing.

Vuurwapens en politiepolo

De recherche komt het viertal op het spoor en doet in juni invallen in hun woningen. Bij Makka in Stadshagen vinden agenten vier vuurwapens, een gestolen politiepolo en spullen die bij de overval in Havelte zijn buitgemaakt. Voor justitie is de zaak dan ook klip en klaar: Makka is volop betrokken en de overval was van tevoren uitvoerig beraamd. ,,Ze verdelen de buit, stemmen de verhalen op elkaar af en vertellen K. wat ze moet zeggen als de politie bij haar komt.’’

Makka erkent dat een van de vuurwapens van hem is. Hij heeft dit semi-automatische Makarov-pistool in huis omdat hij vreest voor een aanslag. Dat heeft te maken met een conflict rond zijn zoon, volgens de rechtbankvoorzitter gaat het om een schuld ‘in de Amsterdamse cocaïnewereld’. De gevonden politiepolo? ,,In 2016 gehuurd voor een videoclip.’’

Justitie eist vijf jaar cel tegen Makka, terwijl zijn advocaat juist volledige vrijspraak bepleit. Medeverdachten Frenkie R. en Jan H. en callgirl K. verschijnen donderdag voor de rechtbank. Op 28 februari wordt de zaak tegen Johan S. behandeld. De rechtbank doet in alle zaken op 16 maart uitspraak.