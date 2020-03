Camerabewaking bij Giethoorns sportpark na aanhoudend vandalisme

Onlangs werd er ingebroken in de kantine van de tennisvereniging, dat samen met de voetbalclub is gehuisvest op dit sportpark. Foto’s tonen sporen van braak en schade aan het interieur. ,,We denken al langer na over het gebruik van camera’s, hadden de knoop min of meer doorgehakt, toen ik werd gebeld door een tennisleraar over inbraak en schade aan de kantine. Toen hebben we het besluit naar voren gehaald”, vertelt Gea Smit, penningmeester van de omnivereniging, waar naast voetbal en tennis, ook handbal-en gymnastiekvereniging bij zijn aangesloten. ,,Mijn man is lid van de onderhoudsploeg, die treft op maandag wel vaker vandalisme aan. Liggen er weer stoelen in de sloot, of klushout. Of er zitten messteken in de tentzeilen overkapping. Sinds vorig maken we rond de tennisbanen geregeld vandalisme mee.”