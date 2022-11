Cameratoezicht en speciaal demonstratievak tijdens intocht Sinterklaas in Staphorst

Méér vliegtuig­her­rie hangt Gelderland en Overijssel boven het hoofd

Krijgen inwoners van Gelderland en Overijssel straks een bak extra vliegtuigherrie over zich uitgestort? Ja, zeggen natuurorganisaties en actiegroepen. Die maken zich ernstige zorgen over de herziening van het Nederlandse luchtruim. Met alarmerende brieven waarschuwen zij politici in Oost-Nederland.

17 november