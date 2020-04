Camperplaats aan boorden Zwarte Water impuls voor toerisme in Hasselt

Betalen op de veerpont Genemuiden via speciaal luikje in deur van de stuurhut

31 maart Medewerkers van de veerpont in Genemuiden komen niet meer kaartjes verkopen of knippen bij automobilisten, fietsers of wandelaars die met de pont het Zwarte Water oversteken. In verband met het coronavirus is besloten persoonlijk contact te mijden.