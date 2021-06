Camperverkoop naar recordhoogte, maar hoe maken Harwin en Robert uit Staphorst een kostbaar voertuig rendabel dat meer stilstaat dan onderweg is?

Dankzij puzzelwerk kan de Punterbo­nan­za in Giethoorn toch doorgaan

3 juni Het was even puzzelen voor de vier organistoren, maar zaterdag is dan toch echt de vierde editie van de Punterbonanza. Dit keer als eendaagse zeiltocht over de meren in de Kop van Overijssel in plaats van een driedaagse ergens vanuit het land die eindigt in Giethoorn.