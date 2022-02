Camping Paasloo in andere handen, kinderboerderij de klos: beheerder Roel legt uit waarom

Vakantiepark De Eikenhof in Paasloo is in nieuwe handen. Het familiebedrijf is sinds enkele maanden onderdeel van Capfun campings, een landelijke partij, en zal de komende jaren worden omgebouwd tot een echte gezinscamping. De overname heeft gevolgen voor de populaire kinderboerderij: die verdwijnt.

Ezels, eenden, pauwen, alpaca’s, parelhoenders, emoes, reeën, Schotse hooglanders, geiten, zwijntjes en talloze kangoeroes. Nee, de kinderboerderij op camping De Eikenhof was geen geijkte voorziening. ‘Menig Oldemarker heeft hier talrijke foto’s verschoten. De bevalling van jonge alpaca’s was een unieke gebeurtenis die door bezoekers gevolgd werd. Helaas is door overname van de camping dit mooie en leerzame uitstapje verdwenen’, schrijft Plaatselijk Belang Oldemarkt. De sluiting is aanleiding om Roel Oosterveld (39) een blijk van waardering te geven.

Roelderij

De dierverzorger nam bijna dertig jaar geleden - in 1993 - het initiatief tot de kinderboerderij (tot Roelderij gedoopt), die uitgroeide tot een geliefde plek voor campinggasten en bezoekers uit naburige plaatsen. Een uit de hand gelopen hobby, zegt Oosterveld. ,,Ik ben gek op dieren, liet ze allemaal door elkaar lopen, daar zocht ik ze op uit. Ik was ook altijd op zoek naar nieuwe diersoorten en kon er na een stressvolle dag mijn energie kwijt.”

De plek was voorheen in het vijverpark gevestigd. De boerderij past echter niet in de plannen die de nieuwe eigenaar met het vakantiepark heeft. Capfun zag er de meerwaarde niet van in, zegt Oosterveld, die camping De Eikenhof tot voor kort runde met zijn twee broers.

Te groot

,,Dat vind ik verschrikkelijk, maar de boerderij is te groot om in mijn eentje aan te houden. Het lift niet langer mee op de camping en ik blijf hier niet eeuwig. Na dertig jaar is het ook mooi geweest”, verklaart hij zijn besluit ermee te stoppen. ,,De dieren, een stuk of vijftig, hadden binnen tweeënhalve week nieuw onderdak, voornamelijk particulieren. De kangoeroes zijn naar een dierentuin in het buitenland gegaan. Twee alpaca’s houd ik zelf.”

De drie broers moesten er wel een nachtje over slapen toen de beoogde koper zich meldde. ,,We werden door een makelaar benaderd, de camping stond niet te koop. In eerste instantie stonden we er niet voor open, we waren volop in bedrijf. Maar het park qua opvolging in de familie houden zou moeilijk worden. Misschien is dit wel het moment om te verkopen, zei onze vader. We hebben ook de crisis meegemaakt, dé koper komt misschien maar één keer voorbij en het neemt veel zorgen weg.”

Investering

Oosterveld blijft met zijn broer Remi de tent runnen, maar dan in loondienst. ,,En we blijven op het terrein wonen. Er zal flink in het park geïnvesteerd worden, daarom is het leuk om te blijven. Capfun heeft circa 150 vakantieparken en richt zich vooral op kinderen. Gezinscampings dus, met zwembaden, grote glijbanen en speeltoestellen. En ze kunnen hier uitbreiden, er staat nog 7 hectare mais, voor hen ook een belangrijk criterium.”

Zijn opa begon De Eikenhof in 1967. ,,Kamperen was toen iets voor luxe mensen, gaat dat wel lopen? We hebben mensen die hier vanaf dag één komen. In 2009 hebben wij het overgenomen van onze ouders. In 2010 hebben we een stuk grond aangekocht van 10,5 hectare, een verdubbeling qua oppervlakte. Het heeft uiteindelijk zeven jaar geduurd voordat we de vergunning kregen”, blikt hij terug.

De laatste twee jaren stonden in het teken van corona, een periode die gebruikt werd om extra chalets te plaatsen. Oosterveld: ,,Het leek wel of iedereen tijdens de pandemie een eigen chalet wilde hebben.” De Eikenhof meldt op de eigen website dat Capfun zich zal gaan richten op de verhuur van chalets voor gezinnen in de vakantieperiodes. ‘Deze eerste verhuuraccommodaties zullen waarschijnlijk voor komend seizoen nog geplaatst gaan worden in de buurt van onze nieuwe recreatieplas’, schrijft De Eikenhof.

