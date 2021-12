Carbid en melkbussen vliegen over de toonbank, ‘het is een gekkenhuis’

Gekkenhuis

,,Het is ongekend hoor. We zijn bijna uitverkocht’’, zegt Rein ter Bruggen uit Hasselt. Hij is misschien wel de bekendste handelaar in melkbussen in Oost-Nederland. De attributen zijn nodig bij carbidschieten. ,,Het is dit jaar iets later op gang gekomen, maar de laatste weken is het weer een gekkenhuis.’’