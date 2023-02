Carnaval gaat van start: ‘We gaan weer volledig los’

Na twee jaar van beperkingen door corona kan het eindelijk weer: carnaval vieren zoals we gewend zijn. Wat gaat er dit jaar allemaal gebeuren in Oost-Nederland?

In tegenstelling tot vorig jaar zijn de grote evenementen nu weer mogelijk. Daar zijn de carnavalsvierders uit Oost-Nederland blij mee. ,,We gaan dit jaar weer volledig los”, zegt Paul Tijhuis van Federatie Deventer Carnavalsverenigingen. ,,Het wordt een feest zoals het vóór corona was”, vult Jasper Waanders van carnavalsvereniging de Neutenkrakers uit Klarenbeek aan. ,,We leven er al een poos naartoe, dus we gaan extra genieten.”

Je kunt in Klarenbeek de kleurrijke praalwagens en verkleedde mensen bewonderen tijdens één van de grootste carnavalsoptochten van Gelderland. ,,Gisteravond nodigden we alle wagenbouwers en carnavalsvierders uit in het wagenbouwerscafé de Klaarbeek, om met een paar biertjes het weekend in te luiden”, deelt Waanders. Vrijdag wordt er het zogenaamde Kindercarnaval georganiseerd en staat de hele dag in teken van de jeugd. Op zaterdag vertrekt de optocht vanuit Klarenbeek, dat is omgedoopt tot Neutendorp.

Alternatieve intocht in Zwolle

Ook in Zwolle zal er een intocht plaatsvinden, maar dit jaar net even anders dan voorgaande jaren. Tot voor de coronaperiode vond de huldiging van de stadsprins plaats op station Zwolle. De intocht werd in samenwerking met de NS georganiseerd door carnavalsvereniging de Eileuvers. Dit jaar is dat vanwege personeelstekort bij het spoorwegbedrijf niet meer mogelijk. ,,De NS kon de veiligheid niet waarborgen, dus zijn we voor plan-B gegaan”, zegt Cor-Jan Bruggeman, voorzitter van de carnavalsvereniging.

De intocht van de Stadsprins is zaterdag op het Rodetorenplein. Hoe dat er precies uitziet, houdt de Eileuvers nog even geheim. Bruggeman licht een klein tipje van de sluier op: ,,Het wordt een spectaculaire act, die iets weg zal hebben van Te land, ter zee en in de lucht.” De voorzitter vindt het fantastisch dat carnaval weer op volle toeren gevierd kan worden. Hij verwacht dat het erg druk wordt in de stad. ,,Dit is wat we willen. Je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt.”

Hoge horecakosten

Carnaval begint in Deventer dit jaar op vrijdag. Vanavond worden alle zeven carnavalsverenigingen die de Federatie Deventer rijk is, ontvangen in café-biljart de Beestenmarkt. Daar zal Kevin Paré optreden, waar alle andere carnavalsvierders, onder het genot van een drankje, ook bij kunnen zijn. ,,We verwachten een mooie opkomst”, vertelt Paul Tijhuis. ,,Al denken we wel dat door de hoge horecakosten en de prijsstijgingen van gas en energie ervoor zorgen dat mensen twee keer zullen nadenken of ze hun geld aan carnaval willen uitgeven.”

In Vaassen, Wilp en in Lemelerveld is ook een optocht. In Eerbeek en Voorst worden avondoptochten gehouden, waarbij alle carnavalswagens worden verlicht. Tot slot zijn er veel kroegen en cafés waar carnavalsvierders een drankje kunnen doen en podia met optredens van artiesten. Voor de jeugd worden overal spelmiddagen en disco’s georganiseerd.

Soa’s en corona?

De GGD Twente nam zich eerder deze week voor tijdens carnaval in actie te komen om het oplopende aantal soa’s in de regio te bestrijden. Daar doet GGD IJsselland niet aan mee,. zij hoopt volgend jaar weer een actie uit te rollen.

GGD IJsselland verwacht een lichte verhoging van coronabesmettingen in de week na carnaval. houdt dat in de gaten, maar is niet bezorgd. ,,In oktober en december zijn er al grote besmettingsgolven geweest en momenteel heeft een groot deel van de bevolking immuniteit opgebouwd”, legt Siem Looijen, arts van het COVID Medisch Team uit. ,,Bovendien zijn de feestende mensen vaak gezond. Er is dus geen reden aan te nemen dat carnaval een grote impact zal hebben op de coronabesmettingen.”