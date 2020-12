Cel voor fraudeur uit Giethoorn, vrijspraak en taakstraffen voor handlangers

VIDEO Geen gevulde kerstagen­da dit jaar, dirigent en organist Harm Hoeve zit voorname­lijk thuis in Rouveen

24 december De agenda van dirigent en organist Harm Hoeve uit Rouveen is akelig leeg. Corona staat kerstconcerten in volle kerken in de weg. Hoe anders was dat in voorgaande jaren. In de Stentor stond twee jaar geleden een interview met Hoeve, die in de aanloop naar kerstmis vrijwel geen avond thuis was. Als dirigent van meerdere koren en als organist gaf hij het ene kerstconcert na het andere.