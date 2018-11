Celstraf voor man uit Kuinre na wilde aanval met beitel

Ook moet de 35-jarige Bram B. zich voor de duur van maximaal een jaar laten behandelen in een kliniek, zo bleek donderdag uit het vonnis. Het slachtoffer was niet eens de persoon die B. aan wilde vallen. De verdachte was op Tweede Pinksterdag namelijk op zoek naar de beheerder van het dorpshuis in Kuinre.

Geluidsoverlast

B. ervoer al langer geluidsoverlast van het dorpshuis. Na een fles port, slaappillen en een joint genuttigd te hebben met een buurman, begon hij over de overlast. In het gesprek raakte B. zo verhit dat hij besloot verhaal te halen. Hij griste een beitel mee en ging op zoek naar de beheerder, zonder te weten waar hij of zij precies woonde. Hij trapte zeker twee voordeuren in voordat hij bij het 20-jarige slachtoffer naar binnen ging. Daar moesten meerdere personen hem van het slachtoffer af trekken. B. had de man met zijn beitel geraakt en schreeuwde hem te zullen doden.