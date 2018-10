Chauffeur Redder Staphorst betrokken bij zwaar ongeval A28

Zo gehavend als de truck van het Staphorster bedrijf is, zo goed is de uit Assen afkomstige medewerker eraf gekomen, beseft directeur Roelof Redder. Zijn chauffeur zag rond 5 uur bestuurders vanaf de andere kant van de snelweg naar hem seinen, waarop hij uit voorzorg vaart minderde. Een aanrijding was echter niet meer te voorkomen. De truck van Redder klapte op een vrachtwagen van het Groninger bedrijf LCW, die kort daarvoor tegen een geschaarde truck gereden was. De ravage was enorm, de weg lag vol bieten.