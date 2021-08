Chauffeur vuilniswagen maakte bij ernstig ongeluk in Vollenhove slechts één fout

VIDEO Giethoorn zet de klok ruim een eeuw terug

8 augustus Mensen in kleding uit een ver verleden kloppen de matrassen op, doen de was in de tobbe, repareren een houten punter en maaien het gras met de zeis. De geur van gebakken knieperties en gerookte paling prikkelt de zintuigen. Samengevat is dit de huisvlijtdag die zaterdag in en bij museum ’t Olde Maat Uus in Giethoorn is gehouden.