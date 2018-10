Chinezen op ontdekkingsreis in Hasselt

Bijna twintig touroperators uit China hebben woensdagmorgen Hasselt bezocht. Ze maakten een rondvaart door de grachten, wandelden langs oude panden in het centrum en brachten een bezoek aan Het Oude Stadhuis, waar een groot deel van de geschiedenis van de Hanzestad is te zien.

Het bezoek, georganiseerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), was een uitvloeisel van de in Zwolle gehouden HollandCity Global Travel Trade Show, dat Nederland bij internationale reisorganisaties op de kaart moet zetten als inspirerende reisbestemming. Reisorganisaties maakten kennis met onder meer Zwolle, de Veluwe en de Hanzesteden. Voor Hasselt een buitenkansje om zich te laten zien en dat deed de stad met verve: aan de grachtenpanden wapperde de stadsvlag en het najaarszonnetje deed de rest. De Chinese gasten genoten zichtbaar. Vanuit de rondvaartboot zwaaiden ze naar de mensen op de wal en hadden foto- en videocamera in de aanslag.

Spreiding

Burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland hoopt dat het leidt tot meer toerisme in Hasselt, bijvoorbeeld vanuit China. Want waar pak ‘m beet twintig kilometer verderop Giethoorn sinds enkele jaren wordt overspoeld door Chinezen, blijft het in Hasselt beperkt tot de lokale restauranthouder.

,,We willen Giethoorn zeker niet imiteren, maar wel ons graantje meepikken, en spreiding in de regio is erg goed. Giethoorn kan de druk nauwelijks nog aan”, zegt Bilder. ,,Het toerisme is hier nog redelijk onontgonnen gebied, maar er worden plannen gemaakt om daar verandering in te brengen.”

Quote We willen Giethoorn zeker niet imiteren, maar wel ons graantje meepikken Eddy Bilder, burgemeester Zwartewaterland

Troep

Of de Hasselters daar nou op zitten te wachten? Een wat oudere grachtenbewoner staat voor zijn fraaie pand te kijken naar de langsvarende Chinese delegatie. ,,Dit is wel leuk, maar ik zit echt niet te wachten op duizenden Chinezen. Je hoort wel eens de verhalen vanuit Giethoorn, waar ze dwars door de tuinen lopen en troep achterlaten.”

Klein Amsterdam

Volgens Bilder heeft Hasselt heel wat te bieden aan de toerist. ,,Er wordt wel eens gesproken over Klein Amsterdam”, zegt de burgemeester, doelend de grachtengordel met de Prinsengracht, Baangracht, Brouwersgracht en Heerengracht, met tal van fraaie oude panden.