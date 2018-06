Christian zorgt er voor dat Giethoorn nu een eigen missverkiezing heeft

Vorig jaar nog was Christian Vredenburg als eventmanager nadrukkelijk betrokken bij Miss World Nederland en streek hij met de kandidaten neer in Noordwest-Overijssel. Toen het tot een breuk kwam met de organisatie dacht de Steenwijker: waarom organiseer ik zelf niet een missverkiezing. En daarmee stond hij aan de wieg van de eerste Miss Giethoorn Netherlands.

De activiteiten spelen zich de komende maanden af in de Kop van Overijssel met de grote finale op 2 september. Het logo van de nieuwe missverkiezing toont volgens Vredenburg de relatie met ‘de Kop” met de Steenwijker toren en het voor Giethoorn zo kenmerkende water.

Wat heeft je ertoe gebracht om deze verkiezing te organiseren?

,,Door mijn betrokkenheid, vorig jaar, bij een andere grote verkiezingsorganisatie, heb ik veel ervaring opgedaan. Toen die samenwerking werd beëindigd dacht ik: waarom organiseer ik niet zelf een verkiezing waarbij we samen met lokale en regionale ondernemers iets heel moois op de kaart kunnen zetten. Om deze prachtige regio nog meer te promoten. Ook gaan we ons inzetten voor het goede doel. Zo dragen we ook ons steentje bij aan de maatschappij.”

Hoe ben je gekomen tot de 12 finalisten?

,,We hebben een casting georganiseerd bij Beachclub Bodelaeke in Giethoorn. Daar zijn onze eerste finalisten gekozen door een vakkundige jury waaronder de voormalige Miss Holland Nanny-Verweij Nielen. Vanuit alle aanmeldingen via de email hebben we de anderen finalisten gevonden. Ze komen uit het hele land en zijn erg gemotiveerd want ze hebben zich allemaal zelf opgegeven. Enkele meiden hebben al eens eerder met een missverkiezing meegedaan.”

Het heet Miss Giethoorn, maar geen kandidaat uit Giethoorn?

,,Nee, het is jammer dat er zich geen meiden uit Giethoorn hebben opgegeven, wie weet volgend jaar. We hebben voor de naam Miss Giethoorn Netherlands gekozen omdat Giethoorn natuurlijk landelijk bekend is en zelfs wereldwijd. Zo heeft onze verkiezing ook een internationaal tintje. En onze winnares gaat naar een internationale verkiezing.

Wat is het programma voor de finalisten?

,,De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort is er een fotoshoot op een prachtige locatie, Stadspaleis Hotel Seidel in Vollenhove. Een schitterende havezate waar we begin juli ook een aantal dagen verblijven gevolgd door een verblijf in Residence De Eese bij Steenwijk. In die periode gaan we met de finalisten allemaal activiteiten doen in de hele gemeente Steenwijkerland. Tussendoor, op 15 juni, is er een Beachclub Bodelaeke en een cocktailevent waar de missen ook zijn voor een presentatie.”

De finalisten

De finalisten van de eerste Miss Giethoorn Netherlands zijn: Selena Boerman (21) uit Zwolle, Selina Bosman (19) uit Zwolle, Fabiënne Broeze (19) uit Nijverdal, Naomi Groen (18) uit Zwartsluis, Sterre Houët (15) uit Den Bosch, Loïs Kist (17) uit Steenwijk, Patricia Korenromp (22) uit Zwolle, Ekaterina Ksenzova (17) uit Deventer, Milou Roes (17) uit Hummelo, Cindy Rkman (20) uit Rotterdam, Mara van Collenburg (22) uit Schiedam, Noëlle Wapstra (19) uit Tuk.