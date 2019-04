Christoffelpad vanuit Hasselt is een hit

Bedevaart

,,De animo voor het Christoffelpad past in een trend’’, zegt Thea Paassen, gebiedsadviseur IJsseldelta van Marketing Oost. ,,Mensen kiezen steeds meer voor buitenrecreatie zoals wandelen en fietsen. IJsseldelta en Weerribben-Wieden zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Tijdens deze wandeling kom je in korte tijd langs veel verschillende landschappen.’’ En wat meespeelt is dat de Hanzesteden ieder een eigen thema benadrukken. Voor Hasselt is dat bedevaart en, wat ruimer getrokken, religieus erfgoed. Hasselt werd vroeger door pelgrims veel aangedaan en het Jabikspaad, dat start in Sint Jacobieparochie, eindigt in Hasselt of gaat verder naar Santiago de Compostella in Spanje.