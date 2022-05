Clubman Jan Bos ook in tijden van degradatiezorgen hoopvol over toekomst Alcides

hoofdklasseMet een sigaartje in de hand staat Jan Bos op de tribune van sportpark Ezinge. Kijkend naar Alcides, zijn club. De in degradatienood verkerende hoofdklasser verliest weliswaar van koploper TOGB (0-2), vertrouwen in een goede afloop is er bij Bos nog steeds. ,,In de komende wedstrijden moet het gebeuren.”