Clubs in Kop van Overijssel halen ruim 75.000 euro op met Grote Clubactie

Testloca­tie van GGD in Steenwijk gaat weer open

GGD IJsselland heropent de tijdelijke testlocatie aan Meppelerweg 32 in Steenwijk op donderdag 9 december. Inwoners van de regio kunnen zich daar zeven dagen per week laten testen wanneer ze coronagerelateerde klachten hebben of in contact zijn geweest met een besmet persoon. Testen is gratis en kan alleen op afspraak.

3 december