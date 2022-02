CNO-Expo organiseerde al landbouwvakdagen in Oost-Nederland (Enter, OV) en West-Nederland (Middenbeemster, NH). De beursorganisator organiseert ook de Intensieve Veehouderij Beurs in Arnhem en verschillende expo’s in Duitsland. ,,De Landbouwvakdagen in Nederland zijn sterke regionale beurzen waar de kracht van de regio te zien is op landbouwgebied’, schrijft CNO-Expo in een persbericht. ,,Er liggen grote melkveegebieden rondom Staphorst die goed aan te rijden zijn voor Noord- en Midden-Nederland.”