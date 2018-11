College Steenwijkerland weer op oorlogssterkte

Het college van B en W van Steenwijkerland is vanaf dinsdag 13 november weer op volle oorlogssterkte. Voorafgaande aan de behandeling van meerjarenbegroting 2019-2022 is de installatie van Tiny Bijl als wethouder namens BGL. Zij volgt Oene Akkerman op.

Met de installatie heeft Steenwijkerland weer vier wethouders. ,,Er is wel eens discussie binnen de raad of we nu drie of vier wethouders nodig zijn. Maar om onze ambities goed in praktijk te kunnen brengen ben je ook absoluut vier wethouders nodig", zeggen Marcel Scheringa en Bram Harmsma, die ma het vertrek van Akkerman met Trijn Jongman en burgemeester Rob Bats het college vormen.

,,We hebben de komende jaren 33 miljoen om te investeren in tal van projecten in onze gemeente”, zegt Scheringa. Hij wijst op het stimuleren van het toerisme, infrastructuur, duurzame energie, maatwerk in het sociaal domein en schoolgebouwen.

Lobby