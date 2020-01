College Zwartewaterland spat uit elkaar

Supervrij­wil­li­ger Steven de Jonge (71) stopt ziel en zaligheid in ‘zijn’ stad Blokzijl

13:29 ‘Burgemeester van Blokzijl’ is liefkozend zijn bijnaam. Niet zo vreemd, want Steven de Jonge zet zich in het voormalige Zuiderzeestadje in voor alles waarbij hij ook maar van enige betekenis kan zijn. Hare Majesteit Koningin Beatrix herkende en erkende zijn inzet voor de gemeenschap en benoemde Steven enkele jaren geleden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En begin dit jaar werd hij – als eerste inwoner – benoemd tot Vrijwilliger van het Jaar.