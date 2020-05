Commentator Mark van Rijswijk uit Oldemarkt over de tijd zonder voetbal: ‘Het is veel meer dan een bijzaak’

In Memoriam | video Indrukwek­kend afscheid van een markante Gieterse: Ko Prinsen (1938-2020)

11 mei In een indrukwekkend lang lint langs de Beulakerweg namen inwoners van Giethoorn maandagmiddag massaal afscheid van Ko Prinsen (82), eigenaar van het gelijknamige tankstation, warenhuis en fietsverhuurbedrijf. Ruim zestig jaar was hij voor velen in het dorp een bekend gezicht.