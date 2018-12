Commissie: 'Toon effecten Windpark Staphorst op landschap, vogel en vleermuis aan’

Dat schrijft de commissie in een advies aan de gemeente Staphorst. Naast die effecten zouden ook 'de optimalisatiemogelijkheden van de posities van de windturbines onderzocht moeten worden'. Die andere posities zouden namelijk mogelijk 'positieve effecten op het milieu en de leefomgeving kunnen hebben'.

Een en ander zou in het milieueffectrapport opgenomen moeten worden.

Windpark

De gemeente Staphorst wil een windpark van de lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst met 3 of 4 windturbines en een vermogen van 12 megawatt mogelijk maken. Het windpark zal aan de zuidoostkant van de kern van Staphorst komen, nabij de Boswachterij Staphorst. Voordat de gemeente Staphorst besluit over de benodigde omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies

In het milieueffectrapport zullen verschillende posities van windturbines worden onderzocht, bijvoorbeeld in een lijnopstelling parallel aan de spoorlijn Zwolle-Meppel of in een cluster. De Commissie adviseert om deze opstellingsalternatieven te vergelijken qua milieueffecten en daarbij nadrukkelijk de effecten op het landschap en de effecten op vogels en vleermuizen in en rondom Boswachterij Staphorst in beeld te brengen.

Opstelling

De Commissie vraagt ook om in het milieueffectrapport te kijken naar optimalisatiemogelijkheden van de opstellingsalternatieven, omdat dit mogelijk zorgt voor minder geluidshinder of meer energieopbrengst. Desgewenst kan de gemeente hier dan straks rekening mee houden.

Onafhankelijk

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeente Staphorst- besluit over het project.