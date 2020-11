Compliment aan mantelzorgers moet blijven van gemeenteraad Zwartewaterland

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in de maatschappij. Daarom wil de voltallige gemeenteraad van Zwartewaterland dat de gemeente jaarlijks een compliment uitdeelt aan mensen die voor een ander zorgen. Wethouder Gerrit Knol deed de toezegging de oproep in de motie ter harte te nemen.

Namens alle raadsfracties stelde PvdA-fractievoorzitter Astrid Dijkstra dat mantelzorgers het in Zwartewaterland tijdens de coronacrisis zwaarder hebben. ,,En het verlenen van mantelzorg is vaak geen keuze en vergt veel van onze inwoners.’’ Daarom vinden de fracties een compliment op zijn plaats. ,,Het is ook en steuntje in de rug.’’ Het huidige mantelzorgcompliment, in de vorm van een financiële geste, raakt volgens haar steeds beter bekend en het aantal aanvragen stijgt.

Groei

Die groei heeft wethouder Knol ook gezien, de laatste jaren van 350 naar 560. Hij noemde voortzetting ‘een sympathiek voorstel', waaraan hij uitvoering wil geven. De wethouder moet nog wel even kijken op welke wijze en of het beschikbare budget voldoende is om aan de waardering aan mantelzorgers op de juiste manier gestalte te geven.

Dijkstra gaf hem in overweging om het budget van dit jaar, waarin geen compliment is uitgedeeld, hiervoor te gebruiken. Volgend zomer wil de raad van de wethouder een voorstel over de financiering in de jaren na 2021.