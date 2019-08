Conflict rondom kapotte brug in Giethoorn dupeert honderden fietsers

Inwoners Giethoorn verbijs­terd: ‘Handhaven in grachten, en wel per direct’

7:00 Dorpsvereniging 't Gieters Belang heeft het vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland verloren. Een in hun ogen gebrek aan handhaving op de grachten, en afspraken die daarover zijn gemaakt, is daar de oorzaak van. In een gepeperde brief uit de vereniging haar ongenoegen. ,,Wij zijn verbijsterd.”