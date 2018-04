Er valt veel over kunststof te vertellen. Het programma voor het donderdag in Steenwijk te houden Nationaal Kunststof Congres vermeldt dan ook maar liefst zestien sprekers. Verder zal dagvoorzitter Tom van ’t Hek in gesprek gaan met de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum en burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland.

De gedeputeerde zal omstreeks 10.00 uur met een gongslag het startsein geven voor de beurspresentatie in de evenementenhal, die de gehele dag kan worden bezocht. Hier presenteren zich diverse instanties en meer dan twintig bedrijven. Dat de kunststofbranche neerstrijkt in Steenwijk houdt verband met het dertigjarig jubileum van het PolyPlasticum. Dat is ontstaan in Steenwijk en tegenwoordig gehuisvest in het Polymer Science Park in Zwolle. "We willen laten zien dat in het nationale kunststoflandschap de provincie Overijssel en Steenwijk als kunststofstad een markante positie innemen", zegt Geurt Wolsink van het PolyPlasticum en als oud-directielid van Kornelis één van de initiatiefnemers van het congres is.