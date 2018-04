Congres Steenwijk biedt alles wat je had willen weten over kunststof

Dat de kunststofbranche neerstrijkt in Steenwijk houdt verband met het dertigjarig jubileum van het PolyPlasticum. Dat is ontstaan in Steenwijk en tegenwoordig gehuisvest in het Polymer Science Park in Zwolle. ,,We willen laten zien dat in het nationale kunststoflandschap de provincie Overijssel en Steenwijk als kunststofstad een markante positie innemen", zegt Geurt Wolsink van het PolyPlasticum en als oud-directielid van Kornelis één van de initiatiefnemers van het congres is.