Consternatie in Zwartsluis om plotseling dichtlassen Kolksluisbrug

Drie kerkelijke gemeenten op grens van Drenthe en Overijssel fuseren tot Protestant­se Kerk in Nijeveen

6:00 Hoewel niet iedereen staat te juichen, is een fusie tussen de drie kerkelijke gemeenten in Nijeveen onvermijdelijk. De Hervormde Gemeente Kolderveen/Dinxterveen, de Hervormde Gemeente Nijeveen en de Gereformeerde Kerk Nijeveen, Havelte en Wanneperveen willen in 2026 samen een gemeente gaan vormen: de Protestantse Kerk in Nijeveen (PKiN).