Cor Voerman komt over uit Portugal om schoolreünie in Dwarsgracht te bezoeken

Interesse in school had Cor Voerman (62) vroeger niet zoveel. Het liefst keek hij door de hoge ramen naar vogels en boten. Toch wilde hij de schoolreünie op zaterdag voor geen goud missen. De reis vanuit zijn boerderij in Portugal had hij er graag voor over.

Met een brede glimlach loopt Cor Voerman het schoolplein van het in 1971 gesloten dorpsschooltje op. Hij schudt handen en slaat oud-schoolgenoten op de schouder. ,,Het was een gemoedelijk dorpsschooltje, dat hooguit veertig leerlingen had, iedereen kende iedereen’’,zegt de agrariër, die sinds 1988 een melkveebedrijf met 240 koeien bij Lissabon heeft. Zelf kwam hij als kleuter vanuit Vollenhove aan de Cornelisgracht wonen. Hier runden zijn ouders een melkveebedrijf. Fietsen, varen, en vissen waren bezigheden die hij veel liever deed dan naar school gaan. In de derde klas bleef hij zitten. Moeiteloos kan Voerman zich nog de namen van zijn juf Krieger en meesters Dorenbos en Pinkster herinneren.

Schaatsen

Samen met zijn buurjongen en klasgenoot Kees Romme (60) kluunde Voerman in de winter zo de weg over om via de gracht naar school te schaatsen. ,,Cor woonde al in Portugal, toen hij speciaal terugkwam om de Elfstedentocht te schaatsen’’, herinnert Romme zich. Hij omschrijft zijn schoolvriend als een ondeugend ventje, dat voor niemand bang was en altijd praatjes had. ,,Mijn mooiste herinnering aan school zijn de vakanties en ijsvrij’’, zegt Voerman lachend. ,,Wij hadden nog een petroleumkachel in de klas, maar als het koud was, kon je de pen niet meer beethouden.’’ Goede herinneringen heeft hij ook aan zijn schoolkameraad Fokke Vos, eigenaar van de Otterskooi, bij wie hij thuis in de middagpauze zijn boterhammetjes at.

Omdat Voerman niet het melkveebedrijf van zijn ouders kon overnemen, week hij in 1988 uit naar Portugal. Het leven bevalt hem er goed. ,,Als veehouder heb in Portugal minder beperkingen en stress, hoewel ik ook wel eens bots met de andere cultuur . Portugezen zeggen Amanha, amanha.’’ Morgen, betekent dat, voor wie het Portugees niet machtig is.Nog een jaar wil hij boeren, om daarna terug te keren naar zijn geboortestreek. ,,Maar ik houd wel een huisje in Portugal aan.’’