Cornelisgracht in Giethoord tijdelijk geblokkeerd door omgewaaide boom

Vraag bij het nieuws Wat is 2,5 op de schaal van Richter? In Eesveen vrezen ze het

10:00 Een legendarisch optreden van de Amerikaanse rockband Rage Against The Machine op Pinkpop zorgde in 1994 voor een aardbeving van 1 op de schaal van Richter. Deze week werd duidelijk dat Eesveen, in de Kop van Overijssel, door gaswinning trillingen met een magnitude - de manier om kracht van bevingen uit te drukken - van 2,5 mag verwachten. Maar wat is dat nu eigenlijk, en wat merk je van 2,5 op de schaal van Charles Francis Richter?