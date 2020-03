Corona in gevangenishospitaal Scheveningen: Ruinerwold-vader mogelijk in quarantaine

Bij een gedetineerde in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen is gisteravond het coronavirus geconstateerd. Het is de eerste gevangene in Nederland die positief is getest. Mogelijk moet ook verdachte Gerrit Jan van D. (67), vader van het gezin dat in Ruinerwold een verborgen leven leidde, in quarantaine.

Van D. verblijft sinds oktober in de PI in Scheveningen vanwege een eerder opgelopen hersenbloeding. Het is niet duidelijk welke gedetineerde besmet is geraakt. ,,Als hij diegene is, dan maak ik mij daar wel zorgen over”, reageert zijn advocaat Robert Snorn.

Volgens het protocol is de gevangene in kwestie geïsoleerd. Hoe de gedetineerde het virus heeft opgelopen wordt onderzocht. Mogelijk moeten ook enkele andere gevangenen in de Scheveningse gevangenis preventief in quarantaine. Of Gerrit Jan van D. daar bijzit, weet zijn advocaat niet. ,,Ik was nog niet op de hoogte. Het klopt dat hij daar verblijft, we zullen moeten afwachten.”

Al maatregelen genomen

Vanaf 14 maart is het voor gedetineerden al niet meer mogelijk om bezoekers te ontvangen. Ook de gevangenissen in Zwolle, Lelystad en Zutphen sloten toen al de deuren voor bezoek en trokken alle verloven in. Die maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Opgenomen vanwege hersenbloeding

De 67-jarige Van D. werd in oktober vorig jaar opgepakt en verblijft sindsdien in het gevangenishospitaal vanwege een eerder opgelopen hersenbloeding. De man leefde jarenlang met zijn kinderen in afzondering in een boerderij in Ruinerwold. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving, witwassen en de mishandeling van zijn in totaal negen kinderen. Bovendien zou hij twee van zijn kinderen seksueel hebben misbruikt.