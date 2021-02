Corona laait op in Genemuiden: cafetaria en winkels dicht, schoolklassen in quarantaine

Van een school zijn meerdere klassen in quarantaine gegaan nadat bij een leerkracht en meerdere leerlingen het coronavirus is vastgesteld. Cafetaria d’Olde Soldoat in Genemuiden zit voorlopig dicht. Een medewerker is besmet met het coronavirus. Ook is corona opgedoken onder personeel van enkele winkels in de tapijtstad. Die zijn eveneens gesloten. Het is niet bekend of de besmettingsgevallen verband met houden elkaar. De GGD kan daar ook niets over zeggen.