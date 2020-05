Corona-maatregelen toeristenstroom verdelen Giethoorn

Auto gaat in vlammen op in Blokzijl: politie vermoedt brandstich­ting

20:28 Aan de Steenwijkerkolk in Blokzijl is in de nacht van dinsdag op woensdag een personenauto in brand gevlogen. De politie vermoedt dat de brand door iemand is aangestoken en wil weten wie het gedaan heeft.