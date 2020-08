Corona, meer concurrentie en soms té heet voor ijsjes. Toch zeggen onze ijsbazen: ‘Wij overleven het wel’

Aantal ijssalons flink gestegen in onze provincies

Het aantal ijssalons in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Het zijn er inmiddels meer dan duizend, terwijl het er in 2015 nog zevenhonderd waren. Teun Loonen (voorzitter van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum) gaf onlangs aan dat de markt is verzadigd.

In Flevoland was de stijging van het aantal ijssalons 63,6 procent, in Drenthe 44 procent, in Gelderland 35,7 procent en in Overijssel 25 procent. Uit de cijfers bleek verder dat Drenthe gemiddeld 7,3 ijssalons per 100.000 inwoners telt, Gelderland 6,4 Overijssel 5,4 en Flevoland 4,3.