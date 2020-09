Corona noopt ’t Lam in Blokzijll tot een aangepaste programmering

Coronamaatregelen dwingen ’t Lam in Blokzijl tot een aangepaste programmering. Er zijn voor het komende half jaar vooralsnog vier voorstellingen gepland in de doopsgezinde kerk in plaats van zes of zeven.

,,De programmacommissie heeft zich toch, zij het voorzichtig, gebogen over het nieuwe seizoen. We houden nog steeds rekening met nieuwe maatregelen rondom het coronavirus’’, zegt Karin Klomp. ,,Wanneer het nodig is, moeten we dus misschien opnieuw activiteiten annuleren of aanpassen. Bovendien houden we nog rekening met 1,5 meter afstand in de samenleving. Dat betekent dat, ongeacht het aantal mensen dat het RIVM toestaat, er maximaal twintig mensen publiek in ’t Lam passen.”

Uitwijken

’t Lam heeft het aantal activiteiten in 2020/2021 teruggebracht naar vier: twee in het najaar en twee volgend voorjaar. ,,En als het moet, wijken we met drie van de vier activiteiten uit naar de Grote Kerk in Blokzijl. Omdat we daar meer dan twintig mensen op veilige afstand van elkaar en van het speelveld kunnen toelaten”, geeft Klomp aan.

De kindervoorstelling blijft in principe wel in ’t Lam, omdat kinderen de 1,5 meter afstand niet hoeven te houden. Er is nog overleg met het Comité Welzijn Ouderen over een voorstellingen in het atrium in De Vierhoek.

PROGRAMMA Het programma van ’t Lam ziet er als volgt uit: vrijdag 23 oktober, 20.15 uur film Hors Normes, zondag 8 november, 15.00 uur kindervoorstelling Uitbreken! door Theatergroep Dolle Maandag, vrijdag 5 februari 2021, 20.15 uur Barbara Lok ontmoet Michel Legrand (tribute), onbekende datum in maart 2021, programma in kader Schrijversfestival Steenwijk. Er worden geen kaarten verkocht bij Primera in Steenwijk en de Coop in Blokzijl. Digitaal reserveren is noodzakelijk. Dat kan via email: karin@karinklomp.nl.