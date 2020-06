Coronamonument in Zwartewaterland

Als het waterplant­je Fontein­kruid onkruid wordt: ‘Het wordt tijd om te maaien in Weerribben-Wie­den”

11:30 Al in 2018 trokken zeilers, sportvissers, recreatieschippers en -ondernemers aan de bel: de overlast van waterplanten in Nationaal Park Weerrribben-Wieden werd steeds erger. Het belemmerde de vaart (de waterplanten belandden in de schroef) en de zeilvereniging Belterwiede vreesde kort voor haar voortbestaan. Het begin van de oplossing is nu echter nabij: er gaat gemaaid worden.