Coronavirus treft oudste skeelerwedstrijd van ons land, de Klim van Steenwijk

Overleg

Behalve door de wedstrijd in Steenwijk is ook een streep gehaald door de marathons in Heerde (13 april) en Rijssen (18 april). Dit waren de eerste drie wedstrijden van een competitie van tien marathons om de KNSB Inline Cup. Het bericht over de afgelasting van de skeelerwedstrijd in Steenwijk kwam nadat de KNSB dinsdag overleg heeft gehad over de ontstane situatie rond het coronavirus.