Corso Frederiksoord over 200 jaar Koloniën van Weldadigheid

Na Sint Jansklooster en Vollenhove is dit weekeinde het bloemencorso van Frederiksoord. Ook hier is het hele dorp er mee bezig, al is er een groep afgehaakt door het ontbreken van voldoende vrijwilligers.

,,Bijna alles in het dorp ligt stil. Pas na het corso komt het gewone leven weer op gang”, zegt Marieke van Raalte van de pr-commissie. In Frederiksoord, maar ook in Wilhelminaoord en Nijensleek, is intussen wél zo’n beetje iedereen druk bezig met de laatste voorbereidingen voor komend weekeinde. De deelnemende groepen leggen de laatste hand aan hun wagens. Vrijdagmorgen worden die onder politiebegeleiding naar de enorme tent in De Tuinen gereden, waar de dahlia’s worden geprikt.

Het wordt de 58ste editie van het corso. De Maatschappij van Weldadigheid bestaat op de kop af twee eeuwen en dus kon het thema niet anders zijn dan: Koloniën van Weldadigheid. Er doen zaterdagmiddag elf wagens mee, een minder dan de laatste jaren gebruikelijk was. ,,Een groep uit Nijensleek wist niet genoeg vrijwilligers te vinden om hun wagen te bouwen”, vertelt Van Raalte. ,,Daar staat tegenover dat een van de andere groepen deelneemt met zeven kleinere wagens. Op elk daarvan gaan ze een ambacht demonstreren uit de beginjaren van de Maatschappij van Weldadigheid: de bakker, de bomenrooier, de uitvaartondernemer, de molenaar, enzovoort.” De Blokkers, een groep uit de Blokstraat in Wilhelminaoord, werkt eenmalig samen met Kameroperahuis uit Zwolle. Het productiehuis voor muziektheater treedt later deze maand in het Sterrebos in Frederiksoord op met de voorstelling Welstaat.