Corso in Vollenhove komt half miljoen dahlia’s te kort

,,Dat is ongeveer 20 procent van het totaal”, zegt voorzitter Harold Westhuis van de met de in- en verkoop belaste bloemencommissie. Die draait overuren, maar weet inmiddels dat er nergens in het land nog een dahlia te koop is.

Droogte

Het tekort is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Westhuis legt uit: ,,Naast Vollenhove zijn er dit weekeinde in ons land en elders in Europa nog acht dahlia-evenementen. Als de bloemen normaal groeien, is dat geen probleem en zijn er voldoende. Maar door de extreem droge zomer zitten er, ondanks het sproeien, minder bloemen aan een knol en wat er groeit is kleiner dan normaal. De praalwagens hebben dus per vierkante meter meer bloemen nodig.”

En die zijn er onvoldoende, zo heeft een belrondje langs leveranciers geleerd. ,,Rekken en Winterswijk, waar dit weekeinde ook corso is, kampen met hetzelfde probleem”, weet Westhuis en ook de corso’s die nog gaan komen verkeren tussen hoop en vrees. In Rekken, waar 1,2 miljoen dahlia’s nodig zijn, staat een kwart minder bloemen op de velden. Voorzitter Ben Hasselo rept over ‘een schrijnende situatie’. Winterswijk verkeert in dezelfde situatie als Vollenhove met een tekort van 20 procent.

Zaden

Voor de elf praalwagens die zaterdag door het voormalige Zuiderzeestadje rijden zijn ongeveer 3,8 miljoen dahlia’s nodig. Daarvan komt een klein deel van de eigen velden, de rest wordt ingekocht bij andere corsoplaatsen en kwekers. Nu er een half miljoen ontbreken moeten de wagenbouwers al hun creativiteit aanspreken. Ze nemen hun toevlucht tot alternatieven, zoals zaden, hout en rietpluimen, wat in het Venose corso niet ongebruikelijk is. ,,Maar het zal meer zijn dan wat we de laatste jaren waren gewend”, zegt Westhuis.

Nood