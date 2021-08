Corsofietstocht zorgt voor files in Sint Jansklooster: ‘Maar hopen dit nooit weer zo te hoeven doen’

Na twijfels rond corso bouwt Sint Janskloos­ter toch aan de wagens: ‘Een vreemd gevoel’

16 augustus Na veel onzekerheden zijn het komende weekend toch wagens, mozaïeken en sculpturen te zien in en rond Sint Jansklooster. Maar niet in de gebruikelijke corsovorm. Voor bouwgroepen is het door veel twijfels en aanpassingen extra aanpoten. Zo zijn leden van Alliance kort geleden pas begonnen: ,,We hebben twee weken een complete stop gehad.’’