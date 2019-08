Corsowagen kiepert om rit naar bouwplaats bij Sint Jansklooster

De praalwagen met enkele metershoge in staal en dahliabloemen uitgevoerde poppen, kwam terecht in een droge sloot en een weiland. ,,Wat de oorzaak is dat de wagen ineens omviel weten we nog niet’’, zegt voorzitter Hoege Heetebrij van corso-organisatie COV. ,,Maar daar gaan we zeker nog naar kijken.’’ Na te zijn gealarmeerd gingen bestuur en leden van de Commissie Veiligheid & Techniek gelijk naar de plek des onheils. ,,Ja, iedereen was enorm geschrokken, maar verder was er niets aan de hand. Gelukkig niet.’’ Bij het bergen van de praalwagen, die deze week toch zou worden afgebroken, werd het verkeer korte tijd omgeleid over de parallelweg. ,,De poppen zijn snel losgebrand van het onderstel en binnen een uur was alles opgeruimd.’’