Creatief tuintheater in coronatijd

Roy praat in Giethoorn weer Nederlands met zijn passagiers

8 augustus Hoe ervaren rondvaartschippers in Giethoorn de coronatijd? De Aziaten blijven thuis, maar van minder drukte is geen sprake, zegt Roy Knoop (32) uit Meppel. Nederlanders zien hun kans schoon, nu de Chinese drukte even is gaan liggen. De Stentor vaart een rondje mee.