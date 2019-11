Crowdfunding AMBC Staphorst om crossbaan te verbeteren

Deze week werd duidelijk dat de meer dan 1000 leden tellende club in ieder geval nog steeds kan rekenen op de gemeente Staphorst. ,,De gemeenteraad stelde jaren geleden 200.000 euro beschikbaar voor uitvoering van de plannen van de club. Dat ligt er nog steeds. Het is van de club, en wij zullen dat na overleg met het clubbestuur overmaken. Want er zitten wel voorwaarden aan’’, verzekert wethouder Alwin Mussche. Hij wil onder andere weten hoe de AMBC de uitbreiding denkt aan te pakken, waarbij met name de aandacht zich richt op de verhoging van de geluidswal. ,,De gemeenteraad heeft het geld indertijd beschikbaar gesteld. Ik zie geen enkele aanleiding om dat bedrag te schrappen.’’

AMBC gaat in gesprek met de gemeente over een plan van aanpak. ,,Het liefst zouden we morgen de eerste schop de grond in steken. Maar in gezamenlijkheid nog even de puntjes op de i te zetten is gezien het beladen dossier geen overbodige luxe.’’ Volgens Veen gaat de uitbreiding zo rond een half miljoen euro kosten. De club heeft al geld in kas, maar er moet meer bij. Hij denkt aan zelfwerkzaamheid, maar ook sponsoren aanspreken. ,,En met de crowdfundig hopen we ook een bedrag binnen te krijgen.’’